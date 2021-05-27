«Монако» Головина не попал в групповой турнир ЛЧ и может сыграть со «Спартаком» в отборе

«Вильярреал», обыграв в финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» (1:1, по пенальти — 11:10), гарантировал себе участие в групповом турнире Лиги чемпионов в следующем сезоне. При жеребьевке группового этапа испанский клуб окажется в первой корзине.

Таким образом, занявший третье место в чемпионате Франции «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин, начнет выступления в ЛЧ с 3-го отборочного раунда. И на этой стадии может сыграть с московским «Спартаком»: монегаски будут при жеребьевке в числе «сеяных», а красно-белые — «несеяных». Другие потенциальные соперники «Спартака» — это португальская «Бенфика», шотландский «Селтик», бельгийский «Генк».