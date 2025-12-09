Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Галатасараем» в Лиге чемпионов

Стали известны стартовые составы на матч между «Монако» и «Галатасараем» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако. Начало — в 23.00 по московскому времени.

«Монако»: Градецки, Кайо Энрике, Салису, Керер, Вандерсон, Камара, Закария, Головин, Минамино, Аклиуш, Балоган.

«Галатасарай»: Чакыр, Якобс, Бардакджы, Санчес, Шаллаи, Габриэл Сара, Торрейра, Барыш Йылмаз, Гюндоган, Сане, Осимхен.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей Лиги чемпионов 9 декабря.