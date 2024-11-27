«Монако» встретится с «Бенфикой» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 27 ноября. Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также организует перекличку матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями игры «Монако» — «Бенфика» можно ознакомиться также в матч-центре на нашем сайте.

В четырех турах общего этапа Лиги чемпионов «Монако» набрал 10 очков, а «Бенфика» — 6.