Головин выйдет в старте «Монако» на матч Лиги чемпионов против «Бенфики»

Появились стартовые составы «Монако» и «Бенфики» на первый матч стыкового раунда Лиги чемпионов.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин начнет игру с первых минут.

«Монако»: Маецки, Вандерсон, Керер, Закария, Аль-Мусрати, Головин, Аклиуш, Биерит, Салису, Диатта, Эмболо.

«Бенфика»: Трубин, Каррерас, Силва, Эурснес, Кекчу, Павлидис, Актюркоглу, Шельдеруп, Отаменди, Араужо, Флорентину.

Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако и начнется в 23.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей игрового дня в Лиге чемпионов.