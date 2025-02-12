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12 февраля 2025, 21:51

Головин выйдет в старте «Монако» на матч Лиги чемпионов против «Бенфики»

Алина Савинова
Александр Головин (в центре).
Фото AFP

Появились стартовые составы «Монако» и «Бенфики» на первый матч стыкового раунда Лиги чемпионов.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин начнет игру с первых минут.

«Монако»: Маецки, Вандерсон, Керер, Закария, Аль-Мусрати, Головин, Аклиуш, Биерит, Салису, Диатта, Эмболо.

«Бенфика»: Трубин, Каррерас, Силва, Эурснес, Кекчу, Павлидис, Актюркоглу, Шельдеруп, Отаменди, Араужо, Флорентину.

Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако и начнется в 23.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей игрового дня в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.
12 февраля 2025, 23:00. Луи II (Монако)
Монако
0:1
Бенфика

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Александр Головин
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Монако
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