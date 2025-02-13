«Монако» на своем поле проиграл «Бенфике»

«Монако» потерпел поражение от «Бенфики» в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 0:1. Игра прошла на стадионе «Луи II».

Единственный гол забил нападающий Вангелис Павлидис на 48-й минуте встречи. Монегаски с 52-й минуты играли в меньшинстве, так как новичок команды Аль-Мусрати получил две желтые карточки.

Российский полузащитник Александр Головин начал игру в стартовом составе «Монако» и был заменен на 68-й минуте на Такуми Минамино.

Ответная игра пройдет в Португалии через неделю, 18 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.