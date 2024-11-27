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Сегодня, 22:10

«Монако» — «Бенфика»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Монако» сыграет с «Бенфикой» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Головин, игрок ФК «Монако».
Фото Global Look Press

«Монако» примет «Бенфику» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 27 ноября. Матч пройдет на стадионе «Луи II» в Монако (Франция) и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями встречи «Монако» — «Бенфика» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okko по платной подписке. Также на платформе «Okko Спорт» будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.

В истории очных противостояний соперники встречались дважды в рамках Лиги чемпионов. Португальцы были сильнее единожды, еще одна игра завершилась вничью.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
27 нояб, 23:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
Бенфика

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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