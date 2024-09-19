«Монако» и «Барселона» сыграют в Лиге чемпионов в четверг

«Монако» примет «Барселону» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов в четверг, 19 сентября. Игра на стадионе «Луи II» в Монако начнется в 22.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (контент сервиса доступен при наличии подписки). Платформа также проводит переклички вечерних встреч Лиги чемпионов.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и итоговый результат игры «Монако» — «Барселона» можете изучить в нашем матч-центре.

В составе монегасков играет российский футболист Александр Головин. Полузащитник оправился от травмы, полученной до старта сезона, и пока провел в чемпионате Франции-2024/25 всего один матч.

«Монако» и «Барселона» в прошлом сезоне стали вторыми в своих национальных чемпионатах. Оба клуба получили прямые путевку в общий этап Лиги чемпионов, в которой после изменения формата выступают 36 команд с единой турнирной таблицей.