«Монако» и «Арсенал» проведут матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов в четверг, 19 сентября. Начало игры, которая пройдет на стадионе «Луи II» в Монако, назначено на 22.00 по московскому времени.

Прямой эфир матча можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт». Контент сервиса доступен при наличии платной подписки. Платформа также проводит переклички вечерних игр в формате мультикаста.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми события игры «Монако» — «Арсенал» можно в нашем матч-центре.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин восстановился после травмы, полученной на тренировке до старта сезона. Хавбек пока принял участие только в одном матче лиги 1 этого сезона.

Французский клуб пропустил предыдущий розыгрыш Лиги чемпионов, заняв шестое место в национальной лиге. Монегаски стали вторыми в чемпионате и вышли в общий этап ЛЧ напрямую. «Барса» стала второй в ла лиге и вылетела из главного еврокубка на стадии 1/4 финала, уступив «ПСЖ» (4:6 по сумме двух встреч).