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19 сентября, 23:55

«Монако» победил «Барселону» в Лиге чемпионов, Головин провел на поле весь второй тайм

Алина Савинова
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19 сентября. «Монако» обыграл «Барселону» в матче Лиги чемпионов (2:1).
Фото AFP

«Монако» одержал победу над «Барселоной» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:1.

У монегасков в этой игре отличились Магнес Аклиуш и Джордж Иленихена. Единственный гол каталонцев забил Ламин Ямаль. «Барселона» с 11-й минуты играла в меньшинстве. Красную карточку за подножку получил защитник Эрик Гарсия.

Российский полузащитник красно-белых Александр Головин начал игру на скамейке запасных, но вышел на поле на 46-й минуте, заменив Ламина Камару.

«Монако» набрал 3 очка и расположился на 12-й позиции в турнирной таблице. «Барселона» (0) пока идет на 24-й строчке.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
19 сент, 22:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:1
Барселона
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Монако
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