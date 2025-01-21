Головин не попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Астон Виллой»
Стали известны стартовые составы «Монако» и «Астон Виллы» на матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Игра пройдет на стадионе Луи II в Монако. Начало — в 20.45 по московскому времени.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин начнет игру на скамейке запасных.
«Монако»: Маецки, Мависса, Керер, Синго, Вандерсон, Камара, Закария, Бен-Сегир, Минамино, Аклиуш, Эмболо.
«Астон Вилла»: Мартинес, Динь, Мингс, Конса, Кэш, Тилеманс, Камара, Роджерс, Бунэдия, Бэйли, Уоткинс.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов
Новости
26 дек 2024 05:22
21
20 дек 2024 19:36
21
18 дек 2024 08:45
1