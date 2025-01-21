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«Монако» — «Астон Вилла»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

«Монако» примет «Астон Виллу» в матче Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

«Монако» примет «Астон Виллу» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 января. Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на ресурс.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями и результатом игры «Монако» и «Астон Виллы» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
21 янв, 20:45. Stade Louis II (Монако)
Монако
Астон Вилла

В шести турах общего этапа Лиги чемпионов «Монако» набрал 10 очков, «Астон Вилла» — 13.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Астон Вилла
ФК Монако
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