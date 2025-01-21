«Монако» — «Астон Вилла»: где смотреть трансляцию, время начала матча Лиги чемпионов
«Монако» и «Астон Вилла» встретятся в матче Лиги чемпионов
«Монако» примет «Астон Виллу» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 21 января. Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.
С ключевыми событиями и результатом игры «Монако» — «Астон Вилла» можно будет ознакомиться в матч-центре сайта «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на ресурс.
В шести играх общего этапа Лиги чемпионов «Монако» набрал 10 очков, «Астон Вилла» — 13. Лидирует «Ливерпуль» c 18 очками. В предыдущем туре «Монако» уступил «Арсеналу» (0:3), а «Астон Вилла» победила «Лейпциг» (6:2).
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