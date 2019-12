Момент дня. Де Йонг узнал, что «Аякс» вылетел из Лиги чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг выглядел расстроенным после победы над «Интером» (2:1) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов . На видео запечатлен тот момент, когда он узнал о том, что «Аякс» не прошел в 1/8 финала. Хавбек перешел в этом году в испанский клуб как раз из голландского.

Looks like Frenkie De Jong just saw Ajax went out ? pic.twitter.com/jv1GcPS4f6