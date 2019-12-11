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Момент дня. Де Йонг узнал, что «Аякс» вылетел из Лиги чемпионов

14:56
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг выглядел расстроенным после победы над «Интером» (2:1) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов . На видео запечатлен тот момент, когда он узнал о том, что «Аякс» не прошел в 1/8 финала. Хавбек перешел в этом году в испанский клуб как раз из голландского.

«Аякс» набрал 10 очков и занял только третье место в группе. Для сравнения «Лиону» хватило 8 баллов, чтобы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

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