Молодые и дерзкие. 25 лет назад «Аякс» выиграл Лигу чемпионов, победив «Милан» Капелло

Сегодня, 24 мая, исполнилось 25 лет последней победе «Аякса» в Лиге чемпионов. В решающем матче команда Луи ван Гала с минимальным счетом одолела «Милан» — 1:0.

Красно-черные на тот момент были действующими обладателями трофея — год назад они разгромили в финале «Барселону» (4:0). Возглавлял «Милан» будущий главный тренер сборной России Фабио Капелло.

Тот состав «Аякса» запомнился своей молодостью — лишь центральным защитникам Франку Райкарду и капитану Данни Блинду было за 30. Возраст остальных не превышал 25 лет, а единственный мяч провел самый молодой участник той встречи — 18-летний Патрик Клайверт.