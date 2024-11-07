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Молина признан лучшим игроком матча с «ПСЖ»

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Защитник «Атлетико» Науэль Молина признан лучшим игроком матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:1). Он поразил ворота парижан на 19-й минуте первого тайма.

«Молина демонстрировал высокую интенсивность игры и сконцентрированность на протяжении всего матча. Он регулярно быстро присоединялся к атаке и забил важнейший гол для «Атлетико», — резюмировали технические наблюдатели УЕФА.

«Атлетико» с 6 очками занимает 23-е место в турнирной таблице. «ПСЖ» идет на 25-й строчке — 4 очка.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
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