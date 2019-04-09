Мохаммед Али Амар: "Тоттенхэм" может выиграть Лигу чемпионов в скором времени"

Экс-полузащитник "Тоттенхэма" Мохаммед Али Амар, игравший в составе лондонского клуба с 1988 по 1993 год, позитивно высказался о будущем "шпор" и их шансах в противостояния с "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

− "Тоттенхэм" всегда растил хороших игроков, а затем продавал их, − цитирует Marca Амара. − Но в этом сезоне им удалось сохранить своих лидеров. И сейчас они идут в топ-4 АПЛ и играют в 1/4 финала Лиги чемпионов.

У Маурисио Покеттино отличная команда. Важно поддерживать голод к победам и желание продолжать совершенствоваться. Теперь у клуба есть новый стадион и отличная инфраструктура. Конечно, это будет мотивировать футболистов показывать свою лучшую игру. Если честно, то я не видел лучшего стадиона, чем новая арена "Тоттенхэма".

"Манчестер Сити" сильный соперник. Это один из богатейших клубов мира, который тренирует один из лучших тренеров. Они по праву борются с Ливерпулем за чемпионство. "Тоттенхэму" будет важно хорошо провести домашний матч. В двухматчевом противостоянии у команды есть шансы пройти "Сити".

Мои фавориты Лиги чемпионов? "Ювентус" и "Барселона". Однако и "Тоттенхэм" с таким правильным подходом сможет претендовать на победу в скором времени. Но для этого им нужно будет хорошо закончить этот сезон, сохранить Харри Кейна и подписать пару звездных новичков.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" − "Манчестер Сити" начнется в 22.00 по московскому времени.

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