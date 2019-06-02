Мохамед Салах – о победе в ЛЧ: "Верь, упорно работай и это произойдет"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал, как добиться поставленной цели. Египтятин забил победный гол в финальном матче Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом"​ (2:0).

– Верь, упорно работай и это произойдет, – написал Салах в своем Инстаграме, прикрепив фотографию с кубком Лиги чемпионов.

В сезоне 2018/19 Мохамед Салах провел за мерсисайдцев 52 матча во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 13 результативных передач.

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