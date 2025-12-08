8 декабря 2025, 18:51

Салах не попал в заявку «Ливерпуля» на матч с «Интером» в Лиге чемпионов

Руслан Минаев
Мохамед Салах.
Фото Reuters

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не включен в заявку на матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером».

33-летний египтянин три матча подряд не выходил в стартовом составе мерсисайдцев, а в двух из них провел всю игру в запасе. После матча с «Лидсом» (3:3) в 15-м туре чемпионата Англии, который прошел 6 декабря, Салах раскритиковал «Ливерпуль» и главного тренера за отношение к нему.

Мохамед Салах.Салах не полетел на матч «Ливерпуля» с «Интером» после скандального интервью. Кажется, это все

Матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Интером» состоится во вторник, 9 декабря, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Читайте также
«Газпром» сообщил о новых атаках на объекты «Турецкого» и «Голубого» потоков
Зачем Пентагон запросил огромные суммы на войну с Ираном. Что пишут СМИ
В игре — хаос, стартового состава нет, а к физическому состоянию куча вопросов. Пять выводов по пяти матчам Карседо у руля «Спартака»
Захарова пошутила о просьбе Мерца допустить ФРГ к переговорам по Украине
Гуменник и Петросян исполнят совместный номер на шоу Этери Тутберидзе
Трусова грозит четверными после родов. У нее реальные перспективы?
Популярное видео
«Барселона» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бавария» — «Аталанта»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Ливерпуль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Тоттенхэм» — «Атлетико»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Брага» — «Ференцварош»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Спартак» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Челси» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Манчестер Сити» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Арсенал» — «Байер»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Спортинг» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Краснодар»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» разгромил «Локо», гол Дзюбы, «Пари НН» обыграл «Крылья»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Арсенал»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
Вратарь «Монако» Кен заявил, что удаление Головина повлияло на исход матча с «ПСЖ»
Ротенберг — о Моуринью: «Когда он кричал вратарю идти вперед, напомнил мне хоккейную лавку»
«ПСЖ» — третий, «Наполи» — 11-й, «Буде-Глимт» и «Карабах» — без плей-офф. Какими были прогнозы на общий этап ЛЧ
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки стыковых матчей плей-офф
Сенсация Хайкина, статус Сафонова, результат Головина и незаменимость Сорокина. Как провели основной этап ЛЧ российские футболисты
Сафонов о матче против «Ньюкасла»: «Жаль, что «ПСЖ» не добился положительного результата»
  • serkonol

    клуб допустил ошибку, продлив салаха на 2 года. одного было вполне достаточно.

    10.12.2025

  • serkonol

    вы не правы! вероятно, не смотрели матчи ливерпуля в прошлом сезоне. салах бросил играть в матчах с псж.

    10.12.2025

  • vvg1908

    Иваныч, Шпалыч,Пёс???????

    09.12.2025

  • Киса Кацман

    а что на матч с МЮ (тотал 1,5 после 1-го тайма) слились? не ожидали, что ВВ сравняет счёт и стёрли инфу, боясь обосраться? сказочники

    08.12.2025

  • Derbist

    Если была новость, что он не полетел на игру, зачем ещё писать, что он не попал в заявку?

    08.12.2025

  • Ингемар Карлссон

    Уйдет к Арабам-это точно. Только не за 15 лямов, а минимум за 40. Легенда Ливерпуля? Да, конечно. Но он не понимает, что уже не тянет. Напарники по нападению(Бобби и Садио) уже там. Спасибо за вс?, но пришло время расставаться, хоть и жаль, но такова правда жизни.

    08.12.2025

  • ValeraK

    Это не повод, чтобы ругаться друг с другом в комментариях

    08.12.2025

  • Владимир К.

    Посмотрим, как они сыграют.

    08.12.2025

  • serkonol

    ты и есть говно, если оскорбляешь слота. к сожалению, салах оказался дерьмом...

    08.12.2025

  • Хуан, но не Дон

    А ведь так и ванговал ещё весной во время саги о его продлении. Именно так все и произошло. Он перестал играть ровно год назад. Уже по весне был никаким. Так и играли почти год - хочешь похерить атаку, отдай мяч Салаху... Все к этому шло. Ну в январе хоть арабы заберут его за 15 лямов

    08.12.2025

  • serkonol

    и это правильно!!!

    08.12.2025

  • Loel1

    Слот переоцененное овно.

    08.12.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Мдя......Уходит эпоха......

    08.12.2025

