Салах не попал в заявку «Ливерпуля» на матч с «Интером» в Лиге чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не включен в заявку на матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером».

33-летний египтянин три матча подряд не выходил в стартовом составе мерсисайдцев, а в двух из них провел всю игру в запасе. После матча с «Лидсом» (3:3) в 15-м туре чемпионата Англии, который прошел 6 декабря, Салах раскритиковал «Ливерпуль» и главного тренера за отношение к нему.

Матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Интером» состоится во вторник, 9 декабря, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.