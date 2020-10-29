Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи считает, что туринцы могли добиться большего в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:2).

— Мы знали, что будет сложно, даже при том, что обе команды недосчитались ряда игроков, но мы сделали слишком много технических ошибок, упростив «Барселоне» задачу, — цитирует пресс-служба УЕФА Бонуччи. — Сегодня мы могли бы добиться большего. Но стремление улучшать свою игру дает мне надежду. Да, мы идем на риск, но надо с чего-то начинать.

У нас новые футболисты, у которых мало опыта игры в еврокубках, но мы будем прогрессировать от матча к матчу. Некоторые важные для нас футболисты не смогли сыграть, мы играем каждые три дня, и усталость начинает сказываться. Нужно просто перетерпеть, объединиться и снова начать работать.