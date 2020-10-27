Бывший заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович прокомментировал итоги матча 2-го тура Лиги чемпионов «Локомотив» — «Бавария» (1:2).

— Достойно смотрелись, — заявил он «СЭ». — Во втором тайме «Локомотив» не использовали три выхода один на один. Думаю, этот матч был чем-то похож на прошлогодний с «Ювентусом». Сегодня могла быть и ничья, но реализация стала решающим фактором. Какие дальнейшие шансы в ЛЧ? Надо бороться. С «Атлетико» можно биться. (Севастиан Терлецкий)

После двух сыгранных матчей у «Баварии» шесть очков и первое место в группе, «Локомотив» с одним баллом — на второй позиции.

В 23.00 (мск) начался матч соперников по группе — «Атлетико» — «Зальцбург».