Модрич уверен, что «Реал» ждет серьезное испытание в ответном матче против «Ливерпуля» в 1/4 финала ЛЧ

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказал мнение об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Нас ждет серьезное испытание, надо будет сыграть на уровне, какой требуется в этом турнире. Нужно будет действовать так, как в первой встрече, навязывать свою волю. Нельзя играть на удержание результата», - приводит слова Модрича официальный сайт УЕФА.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» одержал победу над «Ливерпулем» со счетом 3:1.

Ответная встреча состоится завтра, 14 апреля, в Англии. Начало – в 22:00 по московскому времени.