Модрич уверен, что «Реал» ждет серьезное испытание в ответном матче против «Ливерпуля» в 1/4 финала ЛЧ
21:30
Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказал мнение об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
«Нас ждет серьезное испытание, надо будет сыграть на уровне, какой требуется в этом турнире. Нужно будет действовать так, как в первой встрече, навязывать свою волю. Нельзя играть на удержание результата», - приводит слова Модрича официальный сайт УЕФА.
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» одержал победу над «Ливерпулем» со счетом 3:1.
Ответная встреча состоится завтра, 14 апреля, в Англии. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029491--liverpool-vs-real-madrid/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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