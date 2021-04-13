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Модрич уверен, что «Реал» ждет серьезное испытание в ответном матче против «Ливерпуля» в 1/4 финала ЛЧ

21:30
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказал мнение об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Нас ждет серьезное испытание, надо будет сыграть на уровне, какой требуется в этом турнире. Нужно будет действовать так, как в первой встрече, навязывать свою волю. Нельзя играть на удержание результата», - приводит слова Модрича официальный сайт УЕФА.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» одержал победу над «Ливерпулем» со счетом 3:1.

Ответная встреча состоится завтра, 14 апреля, в Англии. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Ливерпуль - Реал

 

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029491--liverpool-vs-real-madrid/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры