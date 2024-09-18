Модрич стал третьим самым возрастным автором голевой передачи в истории ЛЧ

Полузащитник «Реала» Лука Модрич отдал голевую передачу в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Штутгарта» (3:1).

Модрич вышел на поле на 70-й минуте, а на 83-й сделал результативную передачу на Антонио Рюдигера.

В возрасте 39 лет и 8 дней хорват стал третьим в списке самых возрастных авторов голевой передачи в истории Лиги чемпионов. Старше были только Райан Гиггз (39 лет и 363 дня) и Амедео Карбони (39 лет и 176 дней).