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Сегодня, 07:52

Модрич стал третьим самым возрастным автором голевой передачи в истории ЛЧ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич отдал голевую передачу в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Штутгарта» (3:1).

Модрич вышел на поле на 70-й минуте, а на 83-й сделал результативную передачу на Антонио Рюдигера.

В возрасте 39 лет и 8 дней хорват стал третьим в списке самых возрастных авторов голевой передачи в истории Лиги чемпионов. Старше были только Райан Гиггз (39 лет и 363 дня) и Амедео Карбони (39 лет и 176 дней).

Харри Кейн (№9) празднует победу вместе с&nbsp;одноклубниками. Эндрик вошел в историю «Реала», «Бавария» забила Загребу девять мячей, «Юве» мощно вернулся в ЛЧ

Лука Модрич
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Штутгарт
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