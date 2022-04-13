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«В это трудно поверить». Модрич — о выходе в полуфинал Лиги чемпионов

Модрич прокомментировал победу над «Челси» по сумме двух матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич после поражения от «Челси» (2:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов отметил, что это был самый сложный соперник.

Лука Модрич. Модрич признан лучшим игроком матча «Реал» — «Челси»

«В это трудно поверить. Мы были за бортом турнира, пока не удалось размочить счет. Не могу сказать, что мы провели плохой матч, но «Челси» здорово пользовался своими шансами и забивал голы. Даже после поединка в Лондоне мы знали, что будет трудно. Для меня это точно самый сложный оппонент», — цитирует пресс-служба УЕФА Модрича.

По сумме двух матчей мадридская команда одержала победу со счетом 5:4 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Соперником «Реала» по 1/2 финала будет победитель противостояния «Манчестер Сити» — «Атлетико» (первый матч — 1:0).

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:3
Челси
Голы
Маунт, 15 (0:1), Рюдигер, 51 (0:2), Вернер, 75 (0:3), Родригу, 80 (1:3), Бензема, 96 (2:3)
Реал
Куртуа Карвахаль Алаба Начо (Васкес, 88) Менди (Марселу, 78) Кроос (Камавинга, 73) Модрич Каземиру (Родригу, 78) Вальверде Бензема Винисиус Жуниор (Себальос, 115)
Челси
Менди Рюдигер Алонсо Тиагу Силва Джеймс Канте (Зиеш, 100) Ковачич (Жоржиньо, 106) Лофтус-Чик (Сауль, 106) Маунт Хаверц Вернер (Пулишич, 83)
Предупреждения
Бензема 37’, Вальверде 68’, Камавинга 90+1’, Карвахаль 118’  -  Джеймс 10’, Зиеш 102’, Хаверц 109’, Аспиликуэта 113’
Судьи
Марчиняк (Польша)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034659--real-madrid-vs-chelsea/
Лука Модрич
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Челси
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