Полузащитник «Реала» Лука Модрич после поражения от «Челси» (2:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов отметил, что это был самый сложный соперник.

«В это трудно поверить. Мы были за бортом турнира, пока не удалось размочить счет. Не могу сказать, что мы провели плохой матч, но «Челси» здорово пользовался своими шансами и забивал голы. Даже после поединка в Лондоне мы знали, что будет трудно. Для меня это точно самый сложный оппонент», — цитирует пресс-служба УЕФА Модрича.

По сумме двух матчей мадридская команда одержала победу со счетом 5:4 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Соперником «Реала» по 1/2 финала будет победитель противостояния «Манчестер Сити» — «Атлетико» (первый матч — 1:0).