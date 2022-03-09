Модрич рассказал о давлении перед ответным матчем с «ПСЖ»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Сейчас под давлением находятся обе команды. В четвертьфинал хотим выйти и мы, и «ПСЖ». «Реал» мечтает об очередной победе в Лиге чемпионов, и мы сделаем для этого все возможное. «ПСЖ» данный турнир еще не выигрывал, и это лишь доказывает, что победить в Лиге чемпионов невероятно сложно», — цитирует пресс-служба УЕФА Модрича.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ» состоится в среду, 9 марта. Начало игры в 23.00 по московскому времени. В первом матче парижане выиграли со счетом 1:0.