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«Многое будет зависеть от психологии». Бышовец — об ответном матче «Краснодара» с ПАОК

07:58
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Заслуженный тренер СССР и России Анатолий Бышовец считает, что успех «Краснодара» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов против ПАОКа многое будет зависеть от психологии. Он надеется, что «быки» выйдут в групповую стадию.

— Греческая команда отличается высокой организацией и самоотдачей, которые могут оказаться решающими в предстоящем матче, — цитируют «Известия» Бышовца. — Но у «Краснодара» есть четкий рисунок комбинационной игры, который нарабатывался годами. Поэтому в футбольном плане шансы у команды на успех хорошие, но многое будет зависеть от психологии. Слишком уж много в истории этого клуба было случаев, когда в решающих матчах каких-либо турниров футболисты были не похожи на себя и не использовали все свои возможности. Хочется надеяться, что сейчас этого не произойдет и «Краснодар» пройдет в групповой раунд Лиги чемпионов.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1067130/aleksei-fomin/chas-bykov-smozhet-li-krasnodar-popast-v-gruppu-ligi-chempionov

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Отбор «Краснодара»




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