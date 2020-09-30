Заслуженный тренер СССР и России Анатолий Бышовец считает, что успех «Краснодара» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов против ПАОКа многое будет зависеть от психологии. Он надеется, что «быки» выйдут в групповую стадию.

— Греческая команда отличается высокой организацией и самоотдачей, которые могут оказаться решающими в предстоящем матче, — цитируют «Известия» Бышовца. — Но у «Краснодара» есть четкий рисунок комбинационной игры, который нарабатывался годами. Поэтому в футбольном плане шансы у команды на успех хорошие, но многое будет зависеть от психологии. Слишком уж много в истории этого клуба было случаев, когда в решающих матчах каких-либо турниров футболисты были не похожи на себя и не использовали все свои возможности. Хочется надеяться, что сейчас этого не произойдет и «Краснодар» пройдет в групповой раунд Лиги чемпионов.