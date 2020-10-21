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«Мне не нужны были доказательства того, что у «ПСЖ» сложная группа». Тухель — о поражении от «МЮ»

06:59
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Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель подвел итоги матча Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:2).

— Я знал, что у нас сложная группа — мне не нужны были доказательства, — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА. — У нас были травмированные игроки, но я всегда буду защищать своих футболистов. У нас были проблемы с поиском решений, которые необходимы в Лиге чемпионов.

Понятно, что мы можем улучшить свою игру и должны это сделать. Мы недовольны своим выступлением, но сейчас не время быть слишком критичным.

Мы выпустили Мойзе Кина, стали выглядеть лучше и забили. У нас были шансы, но мы не смогли контролировать их контратаки.

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