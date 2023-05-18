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Миятович считает, что «Манчестер Сити» был намного сильнее «Реала» в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Реала» Предраг Миятович отреагировал на поражение мадридцев в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:4).

«Можно говорить о завершении 10-летнего цикла. За это время команда подарила много счастливых эмоций. Это было круто. «Реалу» нудно думать о будущем. Соперник был намного сильнее. Все это видели. Мадридцам нужно строить планы на лето и будущее», — цитирует Миятовича AS.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Интером».

Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
Предраг Миятович
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