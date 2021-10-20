Луческу высказался о матче с «Барселоной»: «Недоволен счетом, недоволен первым таймом»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:1).

«Конечно, я недоволен. Недоволен счетом, недоволен первым таймом. Во второй половине мы преодолели боязнь играть против «Барселоны» и могли добиться большего. То, как мы играли во втором тайме, мне понравилось.

Наши игроки должны понимать, что это уровень ЛЧ. Это высокий уровень, на который нужно подняться и нам. Здесь намного больше агрессивности по сравнению с УПЛ, а соперники техничные и быстрые», — цитирует Луческу Tribuna.com.

«Барселона» одержала первую победу в текущем турнире. Команда набрала три очка и занимает третье место в группе Е. У «Динамо» одно очко и четвертая позиция.