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Луческу высказался о матче с «Барселоной»: «Недоволен счетом, недоволен первым таймом»

Мирча Луческу высказался о матче киевского «Динамо» с «Барселоной»
20 октября, 23:32
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:1).

«Конечно, я недоволен. Недоволен счетом, недоволен первым таймом. Во второй половине мы преодолели боязнь играть против «Барселоны» и могли добиться большего. То, как мы играли во втором тайме, мне понравилось.

Наши игроки должны понимать, что это уровень ЛЧ. Это высокий уровень, на который нужно подняться и нам. Здесь намного больше агрессивности по сравнению с УПЛ, а соперники техничные и быстрые», — цитирует Луческу Tribuna.com.

«Барселона» одержала первую победу в текущем турнире. Команда набрала три очка и занимает третье место в группе Е. У «Динамо» одно очко и четвертая позиция.

 

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Виктория Кравченко все материалы автора

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