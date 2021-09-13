Мирча Луческу: «Не знаю, сыграет ли Яремчук за «Бенфику» против «Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Бенфики». Он ответил на вопрос об украинском форварде португальского клуба Романе Яремчуке.

«Там не один Яремчук в нападении, — цитирует специалиста Tribuna.com. — Там есть Рамуш, Нуньес, Сеферович. Все зависит от того, кого поставит главный тренер. Не знаю, кто будет из них играть. Это не так важно. Не знаю, поставит ли тренер «Бенфики» играть Яремчука в Украине против бывшей команды.

Что касается «Бенфики», у нее сейчас хороший период. Побеждают, лидируют в чемпионате Португалии, имеют классного тренера, который работает на высоком уровне на протяжении 20-25 лет. Его команды всегда борются за самые высокие места, чемпионство.

Он был во «Фламенго», если не ошибаюсь, выиграл чемпионат. Работал в «Аль-Хилале» — тоже успешно. В Португалии был «Спортинг». Вроде я не играл против него, но знаю хорошо по играм и нашим встречам в Ньоне, когда было совещание тренеров.

Нас ждет сложный матч, сложный соперник. Надеемся на помощь болельщиков. Ждем их в большом количестве. Играем против опытной команды. Почти все игроки имеют опыт матчей за лучшие клубы Европы. Большой опыт международных встреч, выступлений за сборную.

Можно упомянуть Фертонгена, Отаменди, Жоау Мариу, Пицци, Сеферович. Наши игроки полны энтузиазма. Наши молодые футболисты хотят себя показать, хорошо играть за клуб. Если прошлый год у нас был первым после пятилетней паузы в ЛЧ, то в этом году хотим большего. Должны сделать шаг вперед в ЛЧ«.

Матч «Динамо» — «Бенфика» состоится 14 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.