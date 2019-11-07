Миранчук — в тройке лучших игроков недели в ЛЧ
13:58
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, по данным Instat, вошел в тройку лучших игроков четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов.
Миранчук стал автором единственного забитого гола «Локомотива» в матче с «Ювентусом» (1:2).
Лёша Миранчук — в тройке лучших футболистов четвёртого тура группового этапа #ЛигаЧемпионов по версии @InStatFootball ?? #ЛокоЮве | #ЛигаЧемпионов | #UCL | #FCLMJuve https://t.co/YPBbzpSNPF— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) November 7, 2019
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
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