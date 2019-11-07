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Миранчук — в тройке лучших игроков недели в ЛЧ

13:58
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, по данным Instat, вошел в тройку лучших игроков четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов.

Миранчук стал автором единственного забитого гола «Локомотива» в матче с «Ювентусом» (1:2).

Локомотив — Ювентус

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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