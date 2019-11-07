Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, по данным Instat, вошел в тройку лучших игроков четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов.

Миранчук стал автором единственного забитого гола «Локомотива» в матче с «Ювентусом» (1:2).