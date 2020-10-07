Миранчук попал в заявку «Аталанты» для участия в Лиге чемпионов

«Аталанта» огласила заявку на групповую стадию Лиги чемпионов. В нее вошел российский полузащитник Алексей Миранчук, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Также в список попали защитник Маттиа Кальдара, которому предстоит перенести операцию, и полузащитник Йосип Иличич, который пропустил вторую часть прошлого сезона из-за депрессии.

Ранее по итогам двухдневной инспекции стадиона «Аталанты» УЕФА разрешил клубу выступать в Лиге чемпионов на домашней арене. В прошлой кампании бергамаски впервые в своей истории играли в Лиге чемпионов и проводили домашние поединке на арене «Сан-Сиро» в Милане.