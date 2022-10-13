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Сегодня, 06:35

Миньоле — о выходе «Брюгге» в плей-офф Лиги чемпионов: «Это мечта!»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Симон Миньоле (справа).
Фото Global Look Press

Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле прокомментировал ничью с «Атлетико» в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Бельгийская команда гарантировала себе выход в плей-офф.

«Это мечта! Мы боролись до конца и, наконец, сделали это. В предыдущие годы у нас ничего не получалось. Мы чувствовали, что в этом году все будет по-другому, и теперь выход в плей-офф за нами. Но наша история на этом не заканчивается — давайте посмотрим, как далеко мы сможем пройти!» — цитирует пресс-служба УЕФА Миньоле.

После четырех туров Лиги чемпионов «Брюгге» лидирует в группе В, набрав 10 очков. «Атлетико» располагается на 2-й строчке с 4 очками. Бельгийский клуб гарантировал себе выход в плей-офф турнира.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035691--atletico-vs-club-brugge/
Симон Миньоле
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Брюгге
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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