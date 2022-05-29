Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 07:50

Министр внутренних дел Франции поблагодарил полицейских, работавших во время финала Лиги чемпионов

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Болельщик Ливерпуля перед финалом Лиги чемпионов.
Фото Reuters

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен прокомментировал беспорядки во время финала Лиги чемпионов в Париже между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0).

«Тысячи британских «болельщиков» без билетов или с поддельными билетами пытались проникнуть на стадион, а иногда и нападали на стюардов. Выражаю благодарность силам правопорядка, которые действовали в этой трудной обстановке», — написал Дарманен в Twitter.

Полиция и&nbsp;болельщики перед финалом Лиги чемпионов. «Не уверен, можно ли было организовать все хуже». В Англии в бешенстве от финала Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов начался на 35 минут позже из-за беспорядков перед стадионом. Французская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков английского «Ливерпуля», пытавшихся прорваться на матч.

«Реал» благодаря голу Винисиуса обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0 и в 14-й раз стал победителем Лиги чемпионов.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
1
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Американца, который получил золотую медаль вместо россиянина, тоже наказали за допинг
Карло великий! «Реал» победил «Ливерпуль» из-за психологии победителей, которую развил Анчелотти
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал «Ливерпуль» — «Реал»
Этот «Реал» не мог не выиграть Лигу чемпионов. Он доказал, что футбол — больше чем игра
Бэйл выложил фото с кубком Лиги чемпионов и показал пять пальцев
«Не уверен, можно ли было организовать все хуже». В Англии в бешенстве от финала Лиги чемпионов
Линекер — об игре Куртуа в финале Лиги чемпионов: «Действительно великий вратарь»
Каземиро: «Только «Реал» знает, как тяжело побеждать в Лиге чемпионов из года в год»
Лука Дончич отреагировал на победу «Реала» в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бэйл выложил фото с кубком Лиги чемпионов и показал пять пальцев
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости