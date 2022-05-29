Министр внутренних дел Франции поблагодарил полицейских, работавших во время финала Лиги чемпионов

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен прокомментировал беспорядки во время финала Лиги чемпионов в Париже между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0).

«Тысячи британских «болельщиков» без билетов или с поддельными билетами пытались проникнуть на стадион, а иногда и нападали на стюардов. Выражаю благодарность силам правопорядка, которые действовали в этой трудной обстановке», — написал Дарманен в Twitter.

Финал Лиги чемпионов начался на 35 минут позже из-за беспорядков перед стадионом. Французская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков английского «Ливерпуля», пытавшихся прорваться на матч.

«Реал» благодаря голу Винисиуса обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0 и в 14-й раз стал победителем Лиги чемпионов.