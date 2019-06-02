Милота дня. Салах спит в обнимку с кубком Лиги чемпионов

"Ливерпуль"​ в своем официальном Твиттере опубликовал фотографию с нападающим команды Мохамедом Салахом.

26-летний египтянин уснул в обнимку с кубком Лиги чемпионов​, который мерсисайдцы завоевали в финальном матче с "Тоттенхэмом" (2:0).

Красные в шестой раз в истории стали победителями главного еврокубка.

В сезоне 2018/19 Мохамед Салах провел за "Ливерпуль" 52 матча во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 13 результативных передач.

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