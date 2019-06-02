Милота дня. Салах спит в обнимку с кубком Лиги чемпионов

"Ливерпуль" в своем официальном Твиттере опубликовал фотографию с нападающим команды Мохамедом Салахом.
26-летний египтянин уснул в обнимку с кубком Лиги чемпионов, который мерсисайдцы завоевали в финальном матче с "Тоттенхэмом" (2:0).
Красные в шестой раз в истории стали победителями главного еврокубка.
В сезоне 2018/19 Мохамед Салах провел за "Ливерпуль" 52 матча во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 13 результативных передач.
💤💤🏆 pic.twitter.com/K2rH71MISD— Liverpool FC (@LFC) 2 июня 2019 г.
Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
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