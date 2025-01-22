«Милан» и «Жирона» сойдутся в Лиге чемпионов 22 января

«Милан» и «Жирона» проведут матч в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 22 января. Начало встречи на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия) — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры «Милан» — «Жирона» также можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Матч в Милане в прямом эфире транслирует онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке). Онлайн-платформа также запускает мультикаст — переклички всех вечерних встреч в одном окне с 23.00 мск.

После шести туров общего этапа «Милан» набрал 12 очков и занимал 12-е место в таблице, а «Жирона» с 3 очками шла 31-й.