«Милан» обыграл «Зальцбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Милан» выиграл у «Зальцбурга» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 4:0. Игра прошла в Италии.

Французский форвард Оливье Жиру оформил дубль, а также сделал голевые передачи на Раде Крунича и Жуниора Мессиаса.

Благодаря победе команда Стефано Пиоли заняла второе место в группе и пробилась в плей-офф Лиги чемпионов. «Зальцбург» с третьего места попал в Лигу Европы.

В другой встрече «Челси», который ранее уже гарантировал себе выход в следующую стадию, выиграл у загребского «Динамо» — 2:1.

Хорватская команда уже на 7-й минуте вышла вперед, но еще до перерва Денис Закария и Рахим Стерлинг забили голы.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).