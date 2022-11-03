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«Милан» обыграл «Зальцбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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2 ноября. «Милан» — «Зальцбург» — 3:0.
Фото Reuters

«Милан» выиграл у «Зальцбурга» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 4:0. Игра прошла в Италии.

Французский форвард Оливье Жиру оформил дубль, а также сделал голевые передачи на Раде Крунича и Жуниора Мессиаса.

Благодаря победе команда Стефано Пиоли заняла второе место в группе и пробилась в плей-офф Лиги чемпионов. «Зальцбург» с третьего места попал в Лигу Европы.

Лига чемпионов. Группа E
02 нояб, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
4:0
Зальцбург

В другой встрече «Челси», который ранее уже гарантировал себе выход в следующую стадию, выиграл у загребского «Динамо» — 2:1.

Хорватская команда уже на 7-й минуте вышла вперед, но еще до перерва Денис Закария и Рахим Стерлинг забили голы.

Лига чемпионов. Группа E
02 нояб, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
2:1
Динамо З

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Динамо (Загреб)
ФК Милан
ФК Ред Булл Зальцбург
ФК Челси
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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