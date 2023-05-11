«Милан» впервые за 42 года ни разу не забил «Интеру» в трех матчах подряд

«Милан» проиграл «Интеру» (0:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Сан Сиро».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, «Милан» на протяжении трех очных встреч с «Интером» ни разу не забил. Такое случилось впервые за 42 года, когда безголевая серия «россонери» в дерби длилась с октября 1979 года по сентябрь 1980 года.

Ответная игра состоится через неделю, 16 мая, на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.