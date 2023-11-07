Видеотрансляция игры ЛЧ «Милан» — «ПСЖ» на «Матч ТВ» начнется в 22.45 мск 7 ноября

«Милан» на своем поле примет «ПСЖ» в матче группы F Лиги чемпионов во вторник, 7 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в городе Милан (Италия). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Милан» — «ПСЖ» можно будет бесплатно на канале и сайте канала «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 22.45 мск.

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Итальянская команда с двумя очками замыкает турнирную таблицу группы F. Парижане располагаются на первой строчке с шестью баллами.

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