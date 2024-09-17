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«Милан» — «Ливерпуль»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Милан» и «Ливерпуль» сыграют в матче общего этапа Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Милан» и «Ливерпуль» сыграют в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 17 сентября. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро») в Милане, стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Милана» и «Ливерпуля» покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна при подписке на сервис. Платформа также покажет перекличку вечерних матчей в формате мультикаста.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Милан» — «Ливерпуль» доступны в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
17 сент, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Ливерпуль

«Милан» и «Ливерпуль» напрямую вышли в общий этап Лиги чемпионов: итальянский клуб занял второе место в серии А, а английский стал третьим в АПЛ.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Милан
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