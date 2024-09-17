«Ливерпуль» на выезде победил «Милан» в стартовом матче Лиги чемпионов

«Ливерпуль» одержал победу над «Миланом» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:1. Встреча состоялась на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

У английского клуба в этой встрече отличились Ибраима Конате, Вирджил Ван Дейк и Доминик Собослаи. Единственный гол красно-черных на счету Кристиана Пулишича.

«Ливерпуль» с 3 очками занимает промежуточное третье место в турнирной таблице. У «Милана» (0) 33-я строчка.

В другом матче дня «Спортинг» дома победил «Лилль» (2:0). Французская команда с 40-й минуты играла в меньшинстве.

Португальский клуб (3) расположился на 6-й позиции в таблице общего этапа. «Лилль» (0) идет 34-м.