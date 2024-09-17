Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

17 сентября, 23:59

«Ливерпуль» на выезде победил «Милан» в стартовом матче Лиги чемпионов

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
17 сентября. «Ливерпуль» победил «Милан» в матче Лиги чемпионов (3:1).
Фото Reuters

«Ливерпуль» одержал победу над «Миланом» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:1. Встреча состоялась на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

У английского клуба в этой встрече отличились Ибраима Конате, Вирджил Ван Дейк и Доминик Собослаи. Единственный гол красно-черных на счету Кристиана Пулишича.

«Ливерпуль» с 3 очками занимает промежуточное третье место в турнирной таблице. У «Милана» (0) 33-я строчка.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
17 сент, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
1:3
Ливерпуль

В другом матче дня «Спортинг» дома победил «Лилль» (2:0). Французская команда с 40-й минуты играла в меньшинстве.

Португальский клуб (3) расположился на 6-й позиции в таблице общего этапа. «Лилль» (0) идет 34-м.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
17 сент, 22:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
2:0
Лилль

Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Лилль
ФК Милан
ФК Спортинг (Лиссабон)
Читайте также
В Индонезии футболист нокаутировал судью за назначение пенальти
Клебо хочет возвращения российских лыжников на международную арену
В Кремле связали увеличение численности ВС РФ с международными угрозами
Его запретили называть звездой. Кто такой Алексей Батраков, который в 19 лет тащит «Локомотив» в лидеры
Ключевая причина: под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тысяч
Пострадавших при ЧП в школе Челябинска детей отправят спецбортом в Москву
Популярное видео
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Пари НН»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
6 голов в матче «Динамо» — «Ахмат», дебют Дзюбы за «Акрон», автогол Литвинова: обзор дня
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 8-го тура 14 сентября
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Кейн стал самым результативным английским игроком в истории Лиги чемпионов
Ван Дейк назвал невероятной игру «Ливерпуля» в матче с «Миланом»
«Ливерпуль» безжалостно разобрался с «Миланом». Сейчас это команды разного уровня
Эндрик стал самым самым молодым игроком, забившим за «Реал» в Лиге чемпионов
Лига чемпионов: результаты матчей 17 сентября
«Бавария» забила Загребу 9 голов, «Ливерпуль» обыграл «Милан», Мбаппе отличился за «Реал». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости