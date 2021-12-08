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«Милан» дома проиграл «Ливерпулю» и покинул еврокубки

00:57
7 декабря. «Милан» — «Ливерпуль» — 1:2. Златан Ибрагимович. Фото Reuters
7 декабря. «Милан» — «Ливерпуль» — 1:2. Златан Ибрагимович. Фото Reuters
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«Милан» на своем поле проиграл «Ливерпулю» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 1:2.

Защитник Фикайо Томори на 29-й минуте вывел «россонери» вперед, но почти сразу Мохамед Салах сравнял счет. Сразу после перерыва гол забил Дивок Ориги и принес своей команде победу.

«Ливерпуль» с первого места вышел из группы в плей-офф Лиги чемпионов. «Милан» стал последним и не сыграет весной в еврокубках.

Лига чемпионов. Группа B
07 дек, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
1:2
Ливерпуль
Голы
Томори, 29 (1:0), Салах, 36 (1:1), Ориги, 55 (1:2)
Милан
Меньян Романьоли Эрнандес Калюлю (Флоренци, 65 ) Томори Тонали (Беннасер, 59 ) Диас (Салемакерс, 59 ) Мессиас Крунич (Бакайоко, 83 ) Кессье Ибрагимович
Ливерпуль
Алиссон Конате Цимикас Филлипс Уильямс (Брэдли, 90+3) Окслейд-Чемберлен Мортон Мане (Гомес, 65) Салах (Кейта, 64) Минамино (Волтман, 90+3) Ориги (Фабинью, 80)
Судьи
Маккели

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Евгений Козинов все материалы автора

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