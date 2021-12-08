«Милан» дома проиграл «Ливерпулю» и покинул еврокубки

«Милан» на своем поле проиграл «Ливерпулю» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 1:2.

Защитник Фикайо Томори на 29-й минуте вывел «россонери» вперед, но почти сразу Мохамед Салах сравнял счет. Сразу после перерыва гол забил Дивок Ориги и принес своей команде победу.

«Ливерпуль» с первого места вышел из группы в плей-офф Лиги чемпионов. «Милан» стал последним и не сыграет весной в еврокубках.