«Милан» дома проиграл «Ливерпулю» и покинул еврокубки
00:57
«Милан» на своем поле проиграл «Ливерпулю» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 1:2.
Защитник Фикайо Томори на 29-й минуте вывел «россонери» вперед, но почти сразу Мохамед Салах сравнял счет. Сразу после перерыва гол забил Дивок Ориги и принес своей команде победу.
«Ливерпуль» с первого места вышел из группы в плей-офф Лиги чемпионов. «Милан» стал последним и не сыграет весной в еврокубках.
Читайте также
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю