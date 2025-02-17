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17 февраля 2025, 20:45

«Милан» — «Фейеноорд»: время начала матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

«Милан» и «Фейеноорд» сыграют в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Милан» и «Фейеноорд»» сыграют в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов во вторник, 18 февраля. Игра на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия) начнется в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всего игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Милан» — «Фейеноорд» можно также в нашем матч-центре на сайте «СЭ».

Лига чемпионов. Стыковые матчи.
18 февраля 2025, 20:45. Джузеппе Меацца (Милан)
Милан
1:1
Фейеноорд

Трансляцию матча в Милане в прямом эфире проведет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». На стриминговом сервисе также пройдет перекличка вечерних встреч в формате мультикаста (начало в 23.00 мск).

Первый матч между командами состоялся 12 февраля, победу одержал «Фейеноорд» — 1:0.

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Фейеноорд
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