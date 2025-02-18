«Милан» — «Фейеноорд»: трансляция матча Лиги чемпионов

«Милан» сыграет с «Фейеноордом» в Лиге чемпионов 18 февраля

«Милан» сыграет с «Фейеноордом» в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов во вторник, 18 февраля. Игра пройдет на стадионе «Сан Сиро» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события противостояния «Милан» — «Фейеноорд» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.

18 февраля 2025, 20:45. Джузеппе Меацца (Милан)

Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko по платной подписке.

Первый матч соперников завершился сенсационной победой команды из Роттердама со счетом 1:0.

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