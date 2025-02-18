«Милан» и «Фейеноорд» встретятся в стыковом раунде Лиги чемпионов

«Милан» и «Фейеноорд» встретятся в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов во вторник, 18 февраля. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, начало — в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями и результатом игры «Милан» — «Фейеноорд» можно будет ознакомиться в матч-центре нашего сайта.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.

18 февраля 2025, 20:45. Джузеппе Меацца (Милан)

Первая встреча команд завершилась победой «Фейеноорда» со счетом 1:0. В общем этапе Лиги чемпионов «Милан» с 15 очками занял 13-е место, а «Фейеноорд» c 13 очками финишировал на 19-й строчке турнирной таблицы.