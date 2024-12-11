«Милан» и «Црвена Звезда» встретятся в матче Лиги чемпионов

«Милан» и «Црвена Звезда» встретятся в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 11 декабря. Игра будет проходить на стадионе «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро») в Милане и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по подписке. Платформа также запускает перекличку игр в формате мультикаста (лучшие моменты в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые моменты встречи «Милана» и «Црвены Звезды» можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В пяти турах общего этапа Лиги чемпионов «Милан» набрал девять очков, а «Црвена Звезда» — три.