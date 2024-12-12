Гол Абрахама на 87-й минуте принес «Милану» победу над «Црвеной Звездой»

«Милан» вырвал победу у «Црвены Звезды» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:1. Игра прошла в Милане на стадионе «Сан Сиро».

В конце первого тайма Рафаэл Леау открыл счет и вывел россонери вперед. Сразу после перерыва Неманья Радоньич, вышедший на замену, сравнял счет. Победу миланской команде принес гол Тэмми Абрахама на 87-й минуте.

«Милан» набрал 12 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. «Црвена Звезда» располаагается на 31-й строчке — 3 очка.