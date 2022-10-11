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11 октября, 20:00

«Милан» — «Челси»: смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов

Видеотрансляция матча Лиги чемпионов «Милан» — «Челси» начнется в 21.45 (мск)
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Первый матч ЛЧ между «Челси» и «Миланом» (3:0).
Фото Global Look Press

11 октября «Милан» на своем поле примет «Челси» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца», начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Челси». Видеотрансляция игры будет доступна на канале matchtv.ru. Она начнется в 21.45.

«Челси» с 4 очками занимает второе место в группе Е. «Милан» — третий с 4 баллами.

5 октября «Челси» разгромил «Милан» (3:0) на своем поле в Лондоне.

Лига чемпионов. Группа E
11 окт, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
0:2
Челси

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Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Челси
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