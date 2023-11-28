Эфир трансляции матча ЛЧ «Милан» — «Боруссия» на «Матч Фцтбол 1» начнется в 22.45 мск

«Милан» на своем поле итальянского стадиона «Сан-Сиро» примет дортмундскую «Боруссию» в матче группового турнира Лиги чемпионов 28 ноября, во вторник. Игра в Милане начнется в 23.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию матча «Милан» — «Боруссия» Д можно будет на канале «Матч Футбол 1». Прямой эфир начнется в 22.45 мск. «Матч Премьер» покажет лучшие моменты вечера вторника в Лиге чемпионов в своей онлайн-перекличке.

Ключевые моменты встречи «Милана» и «Боруссии» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Милан» тренера Стефано Пиоли занимает третье место в группе F с пятью баллами. «Шмели» с 7 очками располагаются на первой строчке в квартете.

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