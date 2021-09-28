Сегодня, 28 сентября, «Милан» на своем поле примет «Атлетико» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

В последний раз команды играли друг с другом в 2014 году в рамках 1/8 финала ЛЧ. Тогда мадридский клуб уверенно прошел соперника с общим счетом 5:1.

Команды играют в группе В вместе с «Ливерпулем» и «Порту».

Следить за матчем «Милан» — «Атлетико» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч! Футбол 1.