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«Милан» — «Атлетико»: где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

20:15
Форвард «Милана» Анте Ребич. Фото instagram.com/acmilan
Форвард «Милана» Анте Ребич. Фото instagram.com/acmilan
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Сегодня, 28 сентября, «Милан» на своем поле примет «Атлетико» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

В последний раз команды играли друг с другом в 2014 году в рамках 1/8 финала ЛЧ. Тогда мадридский клуб уверенно прошел соперника с общим счетом 5:1.

Команды играют в группе В вместе с «Ливерпулем» и «Порту».

Следить за матчем «Милан» — «Атлетико» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч! Футбол 1.

Милан — Атлетико

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Сергей Ревенко все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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