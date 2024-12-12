Ди Грегорио — о сухом матче против «Манчестер Сити»: «Незабываемый вечер! Я долго к этому шел»

Вратарь «Ювентуса» Микеле Ди Грегорио прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Незабываемый вечер! Я долго к этому шел. Я очень рад, что мы можем испытывать эти эмоции. Противостоять команде уровня «Манчестер Сити» очень непросто, но мы дождались подходящего момента для атаки, а затем очень хорошо защищались», — цитирует пресс-служба УЕФА Ди Грегорио.

«Ювентус» набрал 11 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» опустился на 22-ю строчку — 8 очков.